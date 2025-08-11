09:34:49 Понедельник, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей

09:18 | 11.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1956 года рождения после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, перечислил около 700 тыс. рублей на чужой счет.

Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, незнакомец убедил мужчину перевести свои сбережения на «безопасный счет», поскольку некие лица пытаются оформить кредит на его имя и похитить денежные средства.

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он перечислил свои сбережения на банковский счет, указанный злоумышленником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 690 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


Читайте также
Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Денис Соболев поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама