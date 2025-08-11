Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Житель Пензы 1956 года рождения после общения с телефонным мошенником, который выдал себя за сотрудника силового ведомства, перечислил около 700 тыс. рублей на чужой счет.

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, незнакомец убедил мужчину перевести свои сбережения на «безопасный счет», поскольку некие лица пытаются оформить кредит на его имя и похитить денежные средства.

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он перечислил свои сбережения на банковский счет, указанный злоумышленником. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 690 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.