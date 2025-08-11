19:32:02 Понедельник, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий

17:28 | 11.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Свердловской области, который подозревается в присвоении имущества и денег компании, занимающейся организацией научно-развлекательных мероприятий в Пензе.

В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он рассказал, что устроился на работу в компанию по организации научно-развлекательных мероприятий. Из-за сложного материального положения молодой человек присвоил себе технику организации и денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба составила более 250 тыс. рублей.

«Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а все денежные средства, полученные преступным путем, потратил на погашение кредита», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».


Читайте также
Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей
Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре В Пензе в ходе рейда на дорогах проверили соблюдение гражданами обязанностей по воинскому учету
Туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко и движение «Школа безопасности» договорились о сотрудничестве Участок дороги «Сосновоборск — Нижний Мывал — Маркино» отремонтирован по нацпроекту
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама