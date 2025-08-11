В Пензе задержан подозреваемый в присвоении имущества и денег компании по организации научно-развлекательных мероприятий Криминал

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали жителя Свердловской области, который подозревается в присвоении имущества и денег компании, занимающейся организацией научно-развлекательных мероприятий в Пензе.

«Он рассказал, что устроился на работу в компанию по организации научно-развлекательных мероприятий. Из-за сложного материального положения молодой человек присвоил себе технику организации и денежные средства», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что сумма причиненного ущерба составила более 250 тыс. рублей.

«Похищенное имущество злоумышленник сдал в комиссионный магазин, а все денежные средства, полученные преступным путем, потратил на погашение кредита», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».