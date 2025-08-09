13:31:41 Суббота, 9 августа
Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника

09:14 | 09.08.2025 | Общество

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем физкультурника.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем физкультурника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые жители Пензенской области! Поздравляю вас с Днем физкультурника — главным спортивным праздником нашей страны! День физкультурника объединяет не только профессиональных спортсменов, но и всех, кто поддерживает свою физическую форму и ведет здоровый образ жизни. Таких людей в России и в Пензенской области становится все больше», — подчеркнул глава региона.

«Наша задача — предоставить всем жителям нашего региона как можно больше возможностей для активного и здорового образа жизни. Ради этого мы строим и открываем в муниципальных районах новые спортивные объекты и площадки ГТО. В Пензенской области работают около 4,5 тыс. спортивных объектов. Отрадно видеть, что они постоянно заняты и пользуются спросом у населения», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, отличного настроения, вдохновения и мотивации для занятий физкультурой и спортом.


Актуальное

