16:10:26 Вторник, 12 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области

11:10 | 12.08.2025 | Общество

Печать

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область оценил ход подготовки учреждений образования к предстоящему учебному году.

Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области

Фото: Pnzreg.ru

«Нахожусь в рабочей командировке на наших подшефных территориях в Запорожской области. Посещаю учреждения образования, которые мы приводим в порядок к началу нового учебного года. День знаний должен стать для детей и их родителей по-настоящему праздничным», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 12 августа.

По словам Олега Мельниченко в селе Григорьевка осуществляется ремонт школы, построенной в 1941 году.

«Обновлены основное здание, спортзал и переход к нему. Заново смонтированы инженерные сети, включая электропроводку. Обустроена столовая, приводим в порядок школьную котельную. Завершить работы планируется уже к концу недели, строительная готовность объекта — более 90%. Школа рассчитана на 400 учебных мест, здесь станут заниматься дети не только из Григорьевки, но и еще из шести населенных пунктов. Доставлять ребят в школу будут школьным автобусом. 1 сентября за парты сядут 126 учеников», — сообщил губернатор.

«Рядом со школой находится братская могила 167 местных красноармейцев, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Отдали дань уважения героям, защищавшим родную землю от врага. Возложили цветы к захоронению и почтили память бойцов минутой молчания», — добавил он.


Читайте также
Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей
Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре В Пензенской области в I полугодии 2025 года введено 348,7 тыс. кв. метров жилья
В Средней Елюзани водитель автомобиля «Lexus» насмерть сбил женщину Жительница Каменского района по совету незнакомца перевела более 980 тыс. рублей на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама