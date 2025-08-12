Олег Мельниченко находится с рабочей поездкой в Запорожской области Общество

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочей поездки в Запорожскую область оценил ход подготовки учреждений образования к предстоящему учебному году.

Фото: Pnzreg.ru

«Нахожусь в рабочей командировке на наших подшефных территориях в Запорожской области. Посещаю учреждения образования, которые мы приводим в порядок к началу нового учебного года. День знаний должен стать для детей и их родителей по-настоящему праздничным», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 12 августа.

По словам Олега Мельниченко в селе Григорьевка осуществляется ремонт школы, построенной в 1941 году.

«Обновлены основное здание, спортзал и переход к нему. Заново смонтированы инженерные сети, включая электропроводку. Обустроена столовая, приводим в порядок школьную котельную. Завершить работы планируется уже к концу недели, строительная готовность объекта — более 90%. Школа рассчитана на 400 учебных мест, здесь станут заниматься дети не только из Григорьевки, но и еще из шести населенных пунктов. Доставлять ребят в школу будут школьным автобусом. 1 сентября за парты сядут 126 учеников», — сообщил губернатор.

«Рядом со школой находится братская могила 167 местных красноармейцев, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Отдали дань уважения героям, защищавшим родную землю от врага. Возложили цветы к захоронению и почтили память бойцов минутой молчания», — добавил он.