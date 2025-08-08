В Пензе вступил в силу приговор по делу о незаконном обороте специальных техсредств, предназначенных для негласного получения информации Криминал

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Приговор Железнодорожного районного суда Пензы, в соответствии с которым жителю региона 1990 года рождения назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

«Установлено, что осужденный осуществил незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в целях скрытого контроля устройств сотовой связи третьих лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследованием данного уголовного дела занималось следственное управление СКР по Пензенской области.