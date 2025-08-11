В Пензенской области в I полугодии 2025 года прокуроры выявили более 6,5 тыс. нарушений прав несовершеннолетних Общество

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области выявили более 6,5 тыс. нарушений прав несовершеннолетних в январе-июне 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Принятые прокуратурой меры реагирования позволили двум многодетным семьям получить меры государственной поддержки, в которых им ранее незаконно было отказано Социальным фондом России», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что удалось восстановить права 1,5 тыс. детей на лекарственное обеспечение, получение средств реабилитации, компенсационных и иных выплат.

«Принятые меры, направленные на выделение и своевременное освоение бюджетных средств для закупки инсулина, тест-полосок, датчиков самоконтроля для юных пациентов, страдающих сахарным диабетом, позволили удовлетворить потребности свыше 500 инсулинозависимых детей в лекарствах и изделиях медицинского назначения», — отмечается в тексте.

В сообщении особо обращается внимание на обеспечение социальных гарантий детей участников специальной военной операции.

«Прокурорами оказывалось содействие в назначении и получении детьми военнослужащих положенных им мер поддержки, в представлении требуемых документов в уполномоченные органы, давалась принципиальная оценка нарушению сроков перечисления денежных выплат. После надзорного вмешательства проживающие в Пензенской области дети погибших военнослужащих в текущем году получили путевки в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье, вне зависимости от места жительства своего родителя. Повсеместно прокурорами опротестованы положения локальных актов образовательных организаций, которыми дети участников СВО ограничивались в льготном порядке зачисления», — уточняется в пресс-релизе.

В нем указано, что итоги прокурорских проверок способствовали активизации работы органов власти и местного самоуправления по планированию строительства новых учебных заведений.

«На условиях софинансирования из федерального бюджета на 2025 год выделены средства на возведение двух школ и капитальный ремонт 15 образовательных организаций, в том числе двух детских садов», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что по материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела о хищении бюджетных средств, выделенных на закупку средств обучения, производство ремонтных работ образовательных и социальных объектов.

«Усилиями прокуроров восстановлены права участников образовательных отношений на ознакомление с итогами успеваемости, пресечены факты отказов в приеме детей в 10 классы, необоснованного удаления с экзаменов, иные нарушения при проведении государственной итоговой аттестации», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что выявлено более 300 нарушений законодательства при организации и обеспечении питания несовершеннолетних как в деятельности образовательных учреждений, так и поставщиков.

«При надзорном сопровождении проходит летняя каникулярная кампания. Принципиальную оценку получали факты предоставления услуг по оздоровлению детей в не приспособленных для этого условиях либо с нарушением установленных положений законодательства», — сказано в тексте.