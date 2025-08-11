Прокуратура защитила права пенсионерки из Кузнецка, пострадавшей от мошенников Криминал

Кузнецк, 11 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от мошенников.

«Установлено, что в июле 2024 года путем реализации мошеннической схемы с банковских счетов 69-летней женщины похищены принадлежащие ей денежные средства. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Личность одного из получателей денежных средств установлена, им оказался 28-летний житель Республики Дагестан. В целях защиты прав пенсионерки прокурор Кузнецка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что решением Лакского районного суда Дагестана требования прокурора удовлетворены, в пользу жительницы Кузнецка будет взыскано 85 тыс. рублей с мужчины, на банковский счет которого были зачислены похищенные денежные средства.

«Исполнение судебного решения и восстановление прав потерпевшей находится на контроле надзорного ведомства», — отмечается в тексте.