19:31:57 Понедельник, 11 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура защитила права пенсионерки из Кузнецка, пострадавшей от мошенников

12:03 | 11.08.2025 | Криминал

Печать

Кузнецк, 11 августа 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области в судебном порядке защитила права пенсионерки, пострадавшей от мошенников.

Прокуратура защитила права пенсионерки из Кузнецка, пострадавшей от мошенников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в июле 2024 года путем реализации мошеннической схемы с банковских счетов 69-летней женщины похищены принадлежащие ей денежные средства. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Личность одного из получателей денежных средств установлена, им оказался 28-летний житель Республики Дагестан. В целях защиты прав пенсионерки прокурор Кузнецка обратился в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что решением Лакского районного суда Дагестана требования прокурора удовлетворены, в пользу жительницы Кузнецка будет взыскано 85 тыс. рублей с мужчины, на банковский счет которого были зачислены похищенные денежные средства.

«Исполнение судебного решения и восстановление прав потерпевшей находится на контроле надзорного ведомства», — отмечается в тексте.


Читайте также
Житель Пензы по совету мошенника перевел на «безопасный счет» около 700 тыс. рублей Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 2,5 млн. рублей
Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре В Пензе в ходе рейда на дорогах проверили соблюдение гражданами обязанностей по воинскому учету
Туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко и движение «Школа безопасности» договорились о сотрудничестве Участок дороги «Сосновоборск — Нижний Мывал — Маркино» отремонтирован по нацпроекту
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама