13:31:08 Суббота, 9 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело в отношении Александра Воронкова поступило в производство Железнодорожного районного суда Пензы

11:24 | 09.08.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поступило в производство Железнодорожного районного суда Пензы.

Уголовное дело в отношении Александра Воронкова поступило в производство Железнодорожного районного суда Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«8 августа 2025 года в производство Железнодорожного районного суда города Пензы по подсудности из Бессоновского районного суда Пензенской области поступило уголовное дело по обвинению Воронкова А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Вопрос о подсудности уголовного дела был разрешен 16 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков на территории села Бессоновка Пензенской области площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый. Данными постановлениями также был изменен вид разрешенного использования с «Индивидуального жилищного строительства» на «Ведение огородничества».

Эти действия позволили главе района через доверенное лицо разделить земельные участки на восемь и приобрести право собственности на них без проведения торгов. Тем самым бюджету Бессоновского района был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

Александр Воронков вину в совершении преступлений признал частично.


Читайте также
Прокуратура организовала проверку по информации в СМИ о разливе канализационных стоков в Заре Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей
В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор В результате атаки вражеских беспилотников на пензенское предприятие один человек погиб, двое травмированы — губернатор
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама