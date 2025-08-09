Уголовное дело в отношении Александра Воронкова поступило в производство Железнодорожного районного суда Пензы Криминал

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», поступило в производство Железнодорожного районного суда Пензы.

«8 августа 2025 года в производство Железнодорожного районного суда города Пензы по подсудности из Бессоновского районного суда Пензенской области поступило уголовное дело по обвинению Воронкова А.Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте суда.

Вопрос о подсудности уголовного дела был разрешен 16 июля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по версии следствия, Александр Воронков в период с апреля по сентябрь 2024 года, используя служебные полномочия, подписал постановления об утверждении схем расположения четырех земельных участков на территории села Бессоновка Пензенской области площадью 1 тыс. 1 кв. метр каждый. Данными постановлениями также был изменен вид разрешенного использования с «Индивидуального жилищного строительства» на «Ведение огородничества».

Эти действия позволили главе района через доверенное лицо разделить земельные участки на восемь и приобрести право собственности на них без проведения торгов. Тем самым бюджету Бессоновского района был причинен ущерб на сумму более 1,6 млн. рублей.

Александр Воронков вину в совершении преступлений признал частично.