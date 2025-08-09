Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина задержана по делу о получении взятки в крупном размере Криминал

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, в отношении нее на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении начальника управления культуры города Пензы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконные действия). Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Пензенской области. По данным следствия, не позднее 8 августа 2025 года между начальником управления культуры города Пензы и предпринимателем достигнута договоренность о передаче подозреваемой взятки в размере 690 тыс. рублей за незаконные действия — создание условий, дающих преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов. 8 августа 2025 года начальник управления культуры города Пензы получила от предпринимателя часть взятки в размере 250 тыс. рублей. После получения незаконного вознаграждения противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ региона», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

В нем добавляется, что денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере за незаконные действия). Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения», — сказано в тексте.