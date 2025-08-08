16:57:08 Пятница, 8 августа
В Пензенской области вынесен приговор по делу о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством

14:08 | 08.08.2025 | Криминал

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Пензенский областной суд признал 32-летнего жителя Кузнецкого района Пензенской области виновным в покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему назначено наказание в виде 5 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области вынесен приговор по делу о покушении на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

В нем указано, что мужчина, будучи противником проводимого политического курса и специальной военной операции, решил вступить в украинское военизированное объединение, которое признано террористической организацией и запрещено на территории РФ, для участия в боевых действиях против России.

«Для этого в августе 2024 года он по месту своего жительства посредством мобильного телефона установил и поддерживал переписку с представителями иностранного государства в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что противоправная деятельность мужчины была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


