Житель Никольского района лишился более 670 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Житель Никольского района Пензенской области 1956 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился более 670 тыс. рублей.

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонил «работник телекоммуникационной компании», который под предлогом замены телефона убедил его продиктовать персональные данные.

«После этого мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил о новой мошеннической схеме, в которую якобы вовлечен руководитель банка, где у заявителя открыты счета. Мошенник убедил пенсионера, что для того, чтобы избежать уголовной ответственности, с ним свяжется «финансовый защитник». Через несколько дней последовал звонок от «финансового защитника», который убедил мужчину срочно снять все деньги со счетов и отправиться в Москву, чтобы передать их инкассатору на хранение. Доверившись мошеннику, пенсионер выполнил все указания и передал злоумышленнику более 670 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».