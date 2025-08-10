13:28:10 Воскресенье, 10 августа
Олег Мельниченко поздравил строителей с профессиональным праздником

09:08 | 10.08.2025 | Общество

Пенза, 10 августа 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

Олег Мельниченко поздравил строителей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Он отметил, что профессия строителя была и остается одной из самых почетных в стране и регионе.

«Вы обеспечиваете людей новым жильем, сдаете промышленные объекты и производственные площади, возводите школы, больницы, дома культуры и стадионы. Вашими руками создается наследие, которое мы передадим последующим поколениям. В строительных организациях Пензенской области трудятся более 8 тыс. человек. По итогам прошлого года в регионе был достигнут рекордный объем строительства жилья — свыше 1 млн. кв. метров. Обеспеченность составила 35,5 кв. метра на человека — по этому показателю мы находимся в числе лидеров в России», — подчеркнул глава региона.

«Несмотря на объективные сложности, связанные с общероссийскими условиями, в этом году продолжается ввод в эксплуатацию многоквартирного и индивидуального жилья, строительство школ, ведется масштабная реконструкция дорог, развивается социальная инфраструктура. Профессиональные знания, умения и навыки строителей — это ценности, которые будут востребованы всегда! Спасибо за ваш нужный и добросовестный труд!» — добавил губернатор.

Олег Мельниченко пожелал строителям здоровья, благополучия, процветания и новых свершений на благо региона и страны.


