Житель Шемышейского района подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ Криминал

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Житель Шемышейского района Пензенской области 1943 года рождения подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ.

По информации пресс-службы управления МВД России по региону, по месту проживания мужчины было изъято три пачки с дымным порохом и четыре металлические банки, в которых находились 280,7 грамма бездымного пороха, 170,9 грамма бездымного сферического пороха и 1 кг 399,2 грамма дымного пороха.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, порох он приобрел в период с 1960 по 1970 годы, когда увлекался охотой. А когда перестал заниматься охотой, не стал сдавать изъятое и хранил у себя дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».