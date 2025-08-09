Денис Соболев поздравил работников учреждений физической культуры и спорта с Днем физкультурника Общество

Пенза, 9 августа 2025. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников учреждений физической культуры и спорта с Днем физкультурника.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые работники учреждений физической культуры и спорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня данное направление является одним из приоритетных на государственном, областном и городском уровнях. В Пензе созданы все условия для занятия разными видами спорта, строятся специализированные объекты, проводятся спартакиады, соревнования, развит дворовый спорт», — отметил спикер гордумы.

«Спортивные наставники нашего города воспитали уже не одну достойную смену. Благодаря их работе представители Сурского края не раз поднимались на пьедесталы почета всероссийских и международных соревнований, занимали призовые места на Олимпийских играх. И я хочу сказать спасибо всем работникам сферы физической культуры за профессионализм, верность выбранному делу и большой вклад в приобщение пензенцев к здоровому образу жизни! Убежден, что и впредь наши спортсмены будут укреплять свои достижения, а число сторонников активных занятий физической культурой с каждым годом расти», — подчеркнул он.

Денис Соболев пожелал работникам учреждений физкультуры и спорта счастья, крепкого здоровья, удачных стартов, высоких результатов и новых ярких побед.