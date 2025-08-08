Житель Пензы подозревается в финансировании нежелательной организации Криминал

Пенза, 8 августа 2025. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя Пензы 1991 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

«Установлено, что злоумышленник, располагая информацией о признании деятельности международного общественного движения нежелательной на территории Российской Федерации, поддерживал посредством сети интернет контакты с его участниками за рубежом, в том числе на территории Украины, в период с сентября 2023 года по январь 2024 года совершил неоднократные отправления денежных средств на финансово-расчетный счет данной организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено следственным управлением СКР по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — поясняется в тексте.