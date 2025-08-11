09:34:56 Понедельник, 11 августа
В Пензе на фестивале «Марсово поле» показали реконструкцию сражения эпохи Отечественной войны 1812 года

09:12 | 11.08.2025 | Общество

Пенза, 11 августа 2025. PenzaNews. Участники IX всероссийского военно-исторического фестиваля «Марсово поле» показали реконструкцию сражения эпохи Отечественной войны 1812 года на проезде Будищева в микрорайоне Шуист города Пензы в минувшее воскресенье, 10 августа.

В Пензе на фестивале «Марсово поле» показали реконструкцию сражения эпохи Отечественной войны 1812 года

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В рамках мероприятия был разбит военно-исторический лагерь, работали интерактивные площадки, была организована ярмарка сувениров.

Как отметила заместитель министра образования Пензенской области Оксана Милаева, в этом году интерес к фестивалю проявили 150 реконструкторов из 10 регионов России.

«Военно-историческая реконструкция является практической частью патриотического воспитания. Читая книгу или научную работу, человеку, особенно молодому, очень сложно представить настоящую историческую реальность, погрузится в нее, оценить и понять ее значимость. Тогда как реконструкторские фестивали и движение в целом, которое в Пензенской области хорошо развито, помогают людям почувствовать ткань истории, погрузиться в нее, приблизиться к своим предкам. Такие фестивали являются связующей нитью поколений», — сказала Оксана Милаева, слова которой приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минобразования региона.


