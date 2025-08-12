В Пензе бывшая сотрудница УФНС обвиняется в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну Криминал

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшей сотрудницы УФНС России по Пензенской области в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну, завершено в Пензе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период со 2 июля по 16 декабря 2024 года сотрудница УФНС России по Пензенской области, используя свое служебное положение, при помощи имеющегося у нее доступа к информационным системам налоговой службы по просьбе своего знакомого получила информацию о деятельности одной из организаций, составляющую налоговую тайну, и передала ему. Своими действиями обвиняемая незаконно разгласила сведения о данном юридическом лице без согласия его руководителя, которые были доверены ей по службе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что женщина признала свою вину.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.