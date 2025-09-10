В Пензенской области запустят проект комплексной реабилитации ветеранов СВО, лишившихся ног в зоне боевых действий Общество

Пенза, 10 сентября 2025. PenzaNews. Проект комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции, лишившихся ног в зоне боевых действий, будет запущен в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, состоявшейся 9 сентября.

Фото: Council.gov.ru

По его словам, с 15 сентября в реабилитационный центр «Квартал Луи», созданный по модели сопровождаемого проживания, приедут первые 20 колясочников.

«Опыт, который мы наработали с [...] инвалидами детства, сейчас решили применить к участникам СВО. В программу войдут психологическая, социальная реабилитация, сопровождение их будущего. Хотим выйти на то, чтобы после 30-дневных курсов человек получил документ о повышении квалификации, который давал бы возможность новой профессиональной деятельности. И дальше будем ребят выводить на социальный контракт, чтобы они могли уже дальше включаться в активную социально-экономическую жизнь», — сказал Олег Мельниченко.

Спикер Совфеда поддержала проект, отметив важность социальной адаптации и полноценного вовлечения ветеранов СВО в трудовую деятельность.

«Хорошо, что такой комплексный проект — не только медицинская, психологическая помощь, но и подготовка к трудоустройству, оказание содействия. Обязательно этот опыт изучим», — цитирует Валентину Матвиенко пресс-служба верхней палаты российского парламента.