Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в пяти образцах напитка «Aloe Vera» Общество

Пенза, 29 декабря 2025. PenzaNews. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провели лабораторные исследования напитка «Aloe Vera» производства ООО «Вельта-Пенза» и обнаружили в пяти образцах готовой продукции летучие органические соединения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роспотребнадзора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с сообщениями о возможной угрозе здоровью потребителей специалистами Роспотребнадзора на производственной площадке ООО «Вельта-Пенза» незамедлительно проведены внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия и отбор проб для лабораторного исследования. На производственной площадке ООО «Вельта-Пенза» отобрано восемь образцов готовой продукции с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10, 16, 21, 23 и 26 декабря 2025 года. Срок годности готовой продукции составляет 24 месяца. Также отобрана одна проба концентрата, используемого при изготовлении напитка, а также образцы упаковки. По результатам завершенных лабораторных исследований в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11 августа, 5 октября, 10, 16 и 21 декабря 2025 года, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения. Продолжаются комплексные исследования, в том числе на незаявленные вещества», — сказано в тексте.

Читайте также

Прокуратура начала проверку по факту производства и реализации напитка «Aloe Vera», в результате употребления которого пострадал ребенок

В нем добавляется, что в адрес ООО «Оператор-ЦРПТ» и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Роспотребнадзором направлено требование заблокировать реализацию продукции на торговых и дистанционных площадках.

Кроме того, сообщается, что деятельность предприятия приостановлена с 26 декабря, производственные помещения опечатаны, действие декларации о соответствии на указанную продукцию прекращено.

«Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка «Aloe Vera» производства ООО «Вельта-Пенза» до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства. При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что эпидемиологическое расследование продолжается.

«Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркивается в сообщении.