Олег Денисов поздравил спасателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Вы выбрали для себя нелегкую, но благородную профессию — первыми приходить на помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях. За вашими плечами тысячи предотвращенных аварий, пожаров и происшествий, но главная ценность — это сохраненные человеческие жизни», — отметил он.

Олег Денисов обратил внимание на то, что работа спасателей требует мужества, самоотверженности и железной выдержки.

«Рискуя собой и преодолевая опасность, вы оперативно реагируете на любые угрозы и каждый день совершаете подвиги. Выражаю огромную признательность всем спасателям за достойное выполнение служебного долга. Спасибо, что обеспечиваете безопасность жителей нашего города, которые знают, что рядом есть профессионалы, готовые прийти на помощь в любую минуту. Желаю успехов, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!» — цитирует поздравление главы города пресс-служба мэрии.