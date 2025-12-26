18:50:52 Пятница, 26 декабря
Олег Мельниченко принял участие в заседании Госсовета в Кремле

09:35 | 26.12.2025 | Политика

Москва, 26 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в состоявшемся под председательством президента России Владимира Путина в Кремле заседании Государственного совета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

Фото: Pnzreg.ru

«Принял участие в заседании Госсовета РФ, которое состоялось в Кремле под председательством Владимира Владимировича Путина. Говорили о необходимости перемен в системе образования и подготовке кадров на фоне стремительной технологической трансформации и развития искусственного интеллекта. Сегодня это важная государственная задача», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 25 декабря.

«Президент России призвал готовить специалистов для тех секторов экономики, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. Это обрабатывающая промышленность, в том числе высокотехнологичное производство, деятельность в области информации и связи, образования, науки и техники. Причем конкурентным преимуществом человека становится умение работать в команде», — отметил Олег Мельниченко.

По его словам, в Пензенской области, следуя курсу главы государства, второй год подряд увеличивают количество бюджетных мест по таким группам профессий и специальностей, как машиностроение, техника и технологии наземного транспорта, сельское, лесное и рыбное хозяйство, сестринское дело, образование и педагогические науки.

«В ПГУ в текущем году 50% из почти 1,5 тыс. бюджетных мест отдано для подготовки специалистов инженерной отрасли. При этом до пяти бюджетных мест сократилось на юридическом направлении», — констатировал губернатор.

Он акцентировал внимание на том, что основой формирования контрольных цифр приема в учреждения СПО и вузы станет региональный прогноз кадровой потребности до 2032 года, который был разработан в текущем году.

«Не раз говорил, что на смену эпохе юристов и экономистов приходит эпоха инженеров», — отметил Олег Мельниченко.

«Президент очень правильно сказал, что предстоит переосмыслить всю нашу работу с учащимися, со студентами. Важно выстроить работу так, чтобы научить их мыслить самостоятельно, осваивать профессии, которые нужны обществу и способствуют технологическому лидерству России», — подчеркнул губернатор Пензенской области.


