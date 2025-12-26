Олег Мельниченко провел заключительное в 2025 году заседание правительства Пензенской области Политика

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел заключительное в 2025 году заседание регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

«Обсудили выполнение задач в рамках реализации госпрограмм. Кассовое исполнение по Пензенской области составляет 99,9%, собственно, все сделано. За год выполнили огромный объем работ, особенно по строительству и ремонту дорог, а также в сфере ЖКХ», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 26 декабря.

По словам Олега Мельниченко, «по жилищно-коммунальному хозяйству потрудились как никогда мощно».

«Вложено 1,6 млрд. рублей, выполнено 200 мероприятий. Благодаря модернизации инфраструктуры улучшили качество предоставления коммунальных услуг не для 11,7 тыс. человек, как было установлено индикативным показателем, а для 54,5 тыс. граждан. Отдельно отметили активное участие глав муниципальных районов в благоустройстве территорий», — проинформировал он.

Губернатор добавил, что деятельность Пензенской области в сфере образования и лично главы профильного министерства Алексея Фомина заслужила положительную оценку министра просвещения России Сергея Кравцова.

«Подчеркну, что региональный Минобр завершил работу на объектах в установленные сроки», — отметил Олег Мельниченко.

«В конце заседания поблагодарил членов областного правительства и глав муниципальных образований за огромную и качественную работу на благо региона и наших жителей», — написал губернатор.