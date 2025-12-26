18:50:42 Пятница, 26 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Перинатальный центр Пензы в 2026 году получит оборудование на сумму более 250 млн. рублей

14:02 | 26.12.2025 | Медицина

Печать

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко получит 207 единиц современного оборудования на сумму более 250 млн. рублей в 2026 году благодаря реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Перинатальный центр Пензы в 2026 году получит оборудование на сумму более 250 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование включает современные передвижные УЗИ-аппараты, специализированные операционные системы, мониторинговые комплексы, передвижные рентгеновские аппараты, электрокардиографы, аппараты для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и многое другое», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что специалисты пензенского перинатального центра смогут проводить диагностику и лечение на самом высоком уровне.

«Перинатальный центр на 130 коек введен в эксплуатацию 23 ноября 2017 года. В данном учреждении здравоохранения оказывается специализированная, высокотехнологичная стационарная медицинская помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществляется консультативно-диагностическая и специализированная медицинская помощь женщинам и новорожденным», — напоминается в сообщении.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама