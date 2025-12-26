Перинатальный центр Пензы в 2026 году получит оборудование на сумму более 250 млн. рублей Медицина

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Перинатальный центр пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко получит 207 единиц современного оборудования на сумму более 250 млн. рублей в 2026 году благодаря реализации федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование включает современные передвижные УЗИ-аппараты, специализированные операционные системы, мониторинговые комплексы, передвижные рентгеновские аппараты, электрокардиографы, аппараты для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы и многое другое», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что специалисты пензенского перинатального центра смогут проводить диагностику и лечение на самом высоком уровне.

«Перинатальный центр на 130 коек введен в эксплуатацию 23 ноября 2017 года. В данном учреждении здравоохранения оказывается специализированная, высокотехнологичная стационарная медицинская помощь в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а также осуществляется консультативно-диагностическая и специализированная медицинская помощь женщинам и новорожденным», — напоминается в сообщении.