Прокуратура начала проверку по факту производства и реализации напитка «Aloe Vera», в результате употребления которого пострадал ребенок

13:16 | 27.12.2025 | Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы начала проверку по факту производства и реализации негазированного напитка «Aloe Vera», в результате употребления которого пострадал ребенок.

Прокуратура начала проверку по факту производства и реализации напитка «Aloe Vera», в результате употребления которого пострадал ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По предварительным данным, в сетевых магазинах реализовывалась пищевая продукция — негазированный напиток «Aloe Vera», предположительно, представляющий угрозу здоровью граждан, производство которого осуществляется в Пензе. Прокуратура Железнодорожного района Пензы организовала проведение проверки», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан.

«При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — добавляется в тексте.

В сообщении отмечается, что на контроле прокуратуры также находятся ход и результаты проверок, организованных по данному факту правоохранительными и контролирующими органами.


Актуальное

