Олег Мельниченко исполнит мечты еще четверых детей в рамках акции «Елка желаний»

10:12 | 26.12.2025 | Общество

Москва, 26 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко исполнит мечты еще четверых детей в рамках новогодней акции «Елка желаний».

Фото: T.me/omelnichenko

«Перед заседанием Госсовета РФ снял с кремлевской «Елки желаний» три шара с новогодними пожеланиями. Исполню мечты четверых ребят», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 25 декабря.

По его словам, двое мальчиков из Пензенской области попросили террариум и конструктор, девочка из прифронтового села Тарасовка Пологовского округа Запорожской области хочет получить подарок-сюрприз, а ее брат мечтает о домашнем настенном турнике.

«Обязательно исполню пожелания ребят. Буду счастлив от того, что их сердца наполнятся радостью и укрепится вера детей в чудеса и доброту мира», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко присоединился к новогодней акции «Елка желаний» в завершение прямой линии, которая состоялась в Пензе 11 декабря.

Он пообещал исполнить мечты двух детей из Пензенской области, которые попросили беспроводную колонку и графический планшет, а также двух ребят из подшефных районов Запорожской области — Пологовского и Токмакского: один мечтает о роботе-трансформере, второй — о поездке в Санкт-Петербург.


