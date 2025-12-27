Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации.

Фото: Pnzreg.ru

«Ежегодно в России 27 декабря отмечается День спасателя. Он объединяет спасателей, пожарных, добровольцев и всех, кто работает в системе МЧС и оперативного реагирования. В этом году праздник особенный: исполняется 35 лет со дня образования МЧС России. Созданный в 1990 году, российский корпус спасателей за короткий срок превратился в мощную структуру, которая помогает людям в нашей стране и по всему миру. Днем и ночью находясь на дежурстве, они обеспечивают покой и безопасность граждан», — отметил глава региона.

Он добавил, что на счету пензенских спасателей тысячи сохраненных человеческих жизней.

«Благодаря их профилактической работе и умелым действиям в 2025 году в Пензенской области удалось добиться уменьшения количества чрезвычайных происшествий, снижения числа погибших и пострадавших в пожарах, на воде и в дорожно-транспортных происшествиях. Только в этом году их силами было спасено более 130 человек», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил спасателей за благородный и ответственный труд.

«Желаю мира, благополучия, успехов!» — пожелал он.