22:00:48 Суббота, 27 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником

10:00 | 27.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником

Фото: Pnzreg.ru

«Ежегодно в России 27 декабря отмечается День спасателя. Он объединяет спасателей, пожарных, добровольцев и всех, кто работает в системе МЧС и оперативного реагирования. В этом году праздник особенный: исполняется 35 лет со дня образования МЧС России. Созданный в 1990 году, российский корпус спасателей за короткий срок превратился в мощную структуру, которая помогает людям в нашей стране и по всему миру. Днем и ночью находясь на дежурстве, они обеспечивают покой и безопасность граждан», — отметил глава региона.

Он добавил, что на счету пензенских спасателей тысячи сохраненных человеческих жизней.

«Благодаря их профилактической работе и умелым действиям в 2025 году в Пензенской области удалось добиться уменьшения количества чрезвычайных происшествий, снижения числа погибших и пострадавших в пожарах, на воде и в дорожно-транспортных происшествиях. Только в этом году их силами было спасено более 130 человек», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поблагодарил спасателей за благородный и ответственный труд.

«Желаю мира, благополучия, успехов!» — пожелал он.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама