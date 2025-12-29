20:55:38 Понедельник, 29 декабря
В ДТП в Городищенском районе пострадали двое взрослых и ребенок

13:02 | 29.12.2025 | Происшествия

Пенза, 29 декабря 2025. PenzaNews. Три человека, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Vesta» и «ВАЗ-2107», которое произошло на 7 км дороги «Городище — Никольск — Ночка — граница области» в Городищенском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 28 декабря.

В ДТП в Городищенском районе пострадали двое взрослых и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находился мужчина 1989 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и пассажир автомобиля «Lada Vesta» – девочка 2018 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Lada Vesta» – женщина 1968 года рождения [...] после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


