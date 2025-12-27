22:01:27 Суббота, 27 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Представителей предприятий наградили в администрации Пензы за вклад в озеленение города

13:30 | 27.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков и зампред гордумы Алексей Петров вручили благодарственные письма губернатора представителям предприятий и учреждений, внесших вклад в озеленение города в 2025 году.

Представителей предприятий наградили в администрации Пензы за вклад в озеленение города

Фото: Penza-gorod.ru

Церемония состоялась в малом зале мэрии в минувшую пятницу, 26 декабря.

«Спасибо за вклад в восстановление зеленого фонда. Вы не только помогаете преображать облик общественных пространств, но и являетесь примером ответственного отношения к природе и созданию комфортной городской среды», — сказал Андрей Шиганков, обращаясь к присутствующим.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, масштабная кампания по озеленению Пензы была инициирована и поддержана губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Одной из ее ключевых задач была компенсационная высадка деревьев взамен утраченных из-за распространения опасного вредителя — ясеневой изумрудной златки.

По официальным данным, в весенне-летний период в Пензе было высажено более 27 тыс. саженцев деревьев, кустарников и многолетних цветов, осенью было посажено еще свыше 3,5 тыс. различных растений.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама