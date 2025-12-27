Представителей предприятий наградили в администрации Пензы за вклад в озеленение города Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Первый заместитель главы администрации Пензы Андрей Шиганков и зампред гордумы Алексей Петров вручили благодарственные письма губернатора представителям предприятий и учреждений, внесших вклад в озеленение города в 2025 году.

Фото: Penza-gorod.ru

Церемония состоялась в малом зале мэрии в минувшую пятницу, 26 декабря.

«Спасибо за вклад в восстановление зеленого фонда. Вы не только помогаете преображать облик общественных пространств, но и являетесь примером ответственного отношения к природе и созданию комфортной городской среды», — сказал Андрей Шиганков, обращаясь к присутствующим.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Пензы, масштабная кампания по озеленению Пензы была инициирована и поддержана губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Одной из ее ключевых задач была компенсационная высадка деревьев взамен утраченных из-за распространения опасного вредителя — ясеневой изумрудной златки.

По официальным данным, в весенне-летний период в Пензе было высажено более 27 тыс. саженцев деревьев, кустарников и многолетних цветов, осенью было посажено еще свыше 3,5 тыс. различных растений.