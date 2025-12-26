В Пензенской области обсудили ход работ по ликвидации последствий разлива мазута на станции Чаис Происшествия

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Представители РЖД, МЧС и администрации Никольского района Пензенской области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций доложили о ходе работ на станции Чаис, где 13 декабря сошли с рельсов два локомотива и цистерны с мазутом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«С момента случившегося держу ситуацию на личном контроле, в том числе экологические показатели в расположенном рядом со станцией селе Павловка. Роспотребнадзор продолжает вести мониторинг, состав воды и почвы по-прежнему соответствует норме», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 26 декабря.

Он отметил, что выполнено его поручение по наращиванию темпов работ и группировки техники, организованы ночные смены.

«На спецполигон за пределами Пензенской области уже вывезено более половины объема пораженного грунта. На данный момент завершены работы по очистке грунта под железнодорожными путями. Все вагоны погружены на платформы, в выходные их планируют отправить на базу железнодорожного транспорта, электровозы будут транспортированы в локомотивное депо», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что РЖД планирует закончить вывоз грунта 29 декабря.

«Если у контролирующих служб не будет никаких вопросов, это позволит до Нового года отменить в Никольском районе режим ЧС муниципального уровня», — сообщил он.