20:45:19 Четверг, 25 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей

11:24 | 25.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения лишилась около 1,9 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от ее начальника, который под предлогом срочной оцифровки данных потребовал назвать код из SMS.

«Вскоре после этого пензячке позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что ее персональные данные были скомпрометированы мошенниками. Для защиты сбережений он убедил женщину перевести их на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая сняла в банке около 1,9 млн. рублей и перечислила их на указанный счет. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев
Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей Двоим жителям Пензы грозит реальный срок за кражу электродвигателя
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама