Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Пензы 1965 года рождения лишилась около 1,9 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине пришло сообщение в мессенджере якобы от ее начальника, который под предлогом срочной оцифровки данных потребовал назвать код из SMS.

«Вскоре после этого пензячке позвонил мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что ее персональные данные были скомпрометированы мошенниками. Для защиты сбережений он убедил женщину перевести их на так называемый «безопасный счет». Следуя инструкциям звонившего, потерпевшая сняла в банке около 1,9 млн. рублей и перечислила их на указанный счет. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».