11:19:58 Воскресенье, 28 декабря
В Мокшанском районе возбуждено уголовное дело после обнаружения насмерть замерзшего мужчины

09:25 | 28.12.2025 | Криминал

Пенза, 28 декабря 2025. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении 62-летнего жителя Мокшанского района Пензенской области после обнаружения на улице тела замерзшего 64-летнего мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Мокшанском районе возбуждено уголовное дело после обнаружения насмерть замерзшего мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«По данным следствия, 15 декабря 2025 года в селе Плесс Мокшанского района после совместного распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт из-за сожительницы обвиняемого. В ходе выяснения отношений мужчина нанес потерпевшему несколько ударов, после чего вытащил его сначала в неотапливаемый коридор дома, а затем оставил на улице. 64-летний мужчина скончался на месте происшествия от общего переохлаждения организма. Тело погибшего было обнаружено через несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время 62-летнему мужчине предъявлено обвинение.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавляется в тексте.


Актуальное

