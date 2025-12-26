18:51:19 Пятница, 26 декабря
Сотрудники «Ростелекома» исполнили новогодние мечты воспитанников социально-реабилитационного центра в Кичкилейке

12:00 | 26.12.2025 | Общество

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники компании «Ростелеком» провели благотворительную акцию «Добрая елка» для воспитанников отделения социального приюта социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в поселке Кичкилейка Пензенской области.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», представители оператора за две недели до поездки в центр узнали новогодние желания детей, которые заранее были размещены на специальной елке, в итоге были подготовлены подарки для 35 воспитанников.

«Для ребят сотрудники провайдера организовали праздничную программу с участием фокусника-иллюзиониста», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что больше всего дети ждали появления Деда Мороза и Снегурочки, которые вручили долгожданные подарки.

«Главные персонажи Нового года привезли с собой спортивную форму и костюмы, мячи, самокаты, коляски для кукол, машинки с пультом управления, наборы для рисования, косметические принадлежности», — уточняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, представители компании стараются делать все возможное, чтобы подарить воспитанникам центра новогоднее чудо.

«Именно такие встречи помогают ребенку обрести веру в добро. Уже несколько лет подряд мы проводим подобную акцию, обеспечивая детям радостные моменты и атмосферу настоящего праздника. Я искренне рад, что наша компания может внести вклад в счастье ребят, и выражаю благодарность всем коллегам, принявшим участие в организации праздника», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.


