Мошенники обманули семью из Нижнеломовского района на 755 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 декабря 2025. PenzaNews. Семья из Нижнеломовского района Пензенской области лишилась 755 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, молодому человеку 2006 года рождения позвонила незнакомка под видом работницы военкомата, которая сообщила о необходимости пройти медосмотр и попросила назвать код из SMS, после чего с ним связалась злоумышленница, выдавшая себя за представителя портала госуслуг.

«Она заявила, что из-за предыдущего контакта с мошенниками персональные данные молодого человека могут быть использованы для перевода семейных сбережений в поддержку экстремистской организации. Под предлогом защиты средств незнакомка убедила его перевести деньги матери на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, следуя полученным инструкциям, молодой человек использовал телефон матери для перевода 170 тыс. рублей.

Из текста следует, что через несколько дней женщина обнаружила дополнительные операции по счету, которые она не совершала: 13 кредитных платежей по 45 тыс. рублей каждый в счет оплаты товаров в интернет-магазинах.

«Общая сумма ущерба составила 755 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.