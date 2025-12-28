11:19:55 Воскресенье, 28 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мошенники обманули семью из Нижнеломовского района на 755 тыс. рублей

11:12 | 28.12.2025 | Криминал

Печать

Пенза, 28 декабря 2025. PenzaNews. Семья из Нижнеломовского района Пензенской области лишилась 755 тыс. рублей, став жертвой мошенничества.

Мошенники обманули семью из Нижнеломовского района на 755 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, молодому человеку 2006 года рождения позвонила незнакомка под видом работницы военкомата, которая сообщила о необходимости пройти медосмотр и попросила назвать код из SMS, после чего с ним связалась злоумышленница, выдавшая себя за представителя портала госуслуг.

«Она заявила, что из-за предыдущего контакта с мошенниками персональные данные молодого человека могут быть использованы для перевода семейных сбережений в поддержку экстремистской организации. Под предлогом защиты средств незнакомка убедила его перевести деньги матери на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, следуя полученным инструкциям, молодой человек использовал телефон матери для перевода 170 тыс. рублей.

Из текста следует, что через несколько дней женщина обнаружила дополнительные операции по счету, которые она не совершала: 13 кредитных платежей по 45 тыс. рублей каждый в счет оплаты товаров в интернет-магазинах.

«Общая сумма ущерба составила 755 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама