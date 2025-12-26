18:50:38 Пятница, 26 декабря
В Пензенской области учреждения здравоохранения в 2025 году получили новое оборудование более чем на 300 млн. рублей

10:03 | 26.12.2025 | Медицина

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. 20 медицинских учреждений Пензенской области получили 355 единиц нового оборудования на сумму более 300 млн. рублей в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

В Пензенской области учреждения здравоохранения в 2025 году получили новое оборудование более чем на 300 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Завершено строительство взрослой поликлиники на 600 посещений в смену в городе Кузнецке. Капитально отремонтировано девять медицинских объектов, установлено 11 быстровозводимых модульных конструкций», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 16 больниц региона поставлена 31 единица санитарного автотранспорта.

«Осуществлялась целевая подготовка кадров, внедрялись новые меры социальной поддержки медицинских работников», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что благодаря национальному проекту «Семья» проведена работа по воссозданию восьми женских консультаций, теперь в Пензенской области функционирует 17 центров здоровья для женщин.

«Углубленной диспансеризацией репродуктивного здоровья охвачены порядка 155 тыс. человек. Профилактические осмотры на рабочих местах прошли более 66 тыс. работающих граждан», — указано в сообщении.


