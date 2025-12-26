В Пензенской области учреждения здравоохранения в 2025 году получили новое оборудование более чем на 300 млн. рублей Медицина

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. 20 медицинских учреждений Пензенской области получили 355 единиц нового оборудования на сумму более 300 млн. рублей в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завершено строительство взрослой поликлиники на 600 посещений в смену в городе Кузнецке. Капитально отремонтировано девять медицинских объектов, установлено 11 быстровозводимых модульных конструкций», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в 16 больниц региона поставлена 31 единица санитарного автотранспорта.

«Осуществлялась целевая подготовка кадров, внедрялись новые меры социальной поддержки медицинских работников», — отмечается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что благодаря национальному проекту «Семья» проведена работа по воссозданию восьми женских консультаций, теперь в Пензенской области функционирует 17 центров здоровья для женщин.

«Углубленной диспансеризацией репродуктивного здоровья охвачены порядка 155 тыс. человек. Профилактические осмотры на рабочих местах прошли более 66 тыс. работающих граждан», — указано в сообщении.