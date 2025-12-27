Роспотребнадзор инициировал приостановление реализации партии напитка «Aloe Vera» и начал проверку в отношении ООО «Вельта-Пенза» Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека инициировала приостановление реализации партии напитка «Aloe Vera» и начала проверку в отношении производителя — ООО «Вельта-Пенза». Это следует из сообщения, размещенного на сайте Роспотребнадзора.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Роспотребнадзор направил в адрес ООО «Оператор-ЦРПТ» требование о приостановлении возможности реализации 138 тыс. единиц продукции в розничных магазинах до дополнительного уведомления. В настоящее время блокировка на кассах установлена. Также ведомство направило письмо в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой довести до участников рынка электронной торговли, включая маркетплейсы, необходимость принятия исчерпывающих мер, исключающих дистанционную реализацию продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риски для здоровья потребителей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что управлением Роспотребнадзора по городу Москве начата внеплановая выездная проверка в отношении АО «Тандер» (сеть «Магнит»), в ходе нее отобрано 11 образцов напитка из трех партий, они направлены в испытательно-лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для проведения исследований.

«АО «Тандер» выдано предписание о приостановлении реализации указанной партии и об изъятии из оборота некачественных и (или) потенциально опасных пищевых продуктов. В ответ на предписание 26 декабря 2025 года АО «Тандер» уведомило Роспотребнадзор о полном приостановлении реализации продукции с датой изготовления 11 августа 2025 года в торговой сети «Магнит»», — уточняется в сообщении.

В тексте указано, что управлением Роспотребнадзора по Пензенской области начаты проверочные мероприятия в отношении производителя — ООО «Вельта-Пенза».

«О начале проверки уведомлена прокуратура Пензенской области. ООО «Вельта-Пенза» выдано предписание о приостановлении реализации всей имеющейся на производстве партии напитка «Aloe Vera», — говорится в нем.