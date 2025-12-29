20:55:11 Понедельник, 29 декабря
Пенсионерка из Городищенского района лишилась более 1,1 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику

10:28 | 29.12.2025 | Криминал

Пенза, 29 декабря 2025. PenzaNews. Жительница Городищенского района Пензенской области 1945 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что мошенники, используя доверенность на ее имя, пытаются получить доступ к деньгам, лишилась более 1,1 млн. рублей.

Пенсионерка из Городищенского района лишилась более 1,1 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как указано в сообщении пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций и задержания преступников звонивший убедил женщину перевести свои сбережения на «безопасный счет».

«Испугавшись, пенсионерка сняла со своего банковского счета более 1,1 млн. рублей и перечислила их на указанные злоумышленником реквизиты. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

