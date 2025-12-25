Задержан молодой житель Пензы, похитивший шар с новогодней елки возле торгового центра Происшествия

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали молодого жителя Пензы, который похитил шар с новогодней елки возле торгового центра.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступило сообщение о хищении новогоднего украшения с елки, установленной возле торгового центра в Ленинском районе. [...] Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – молодой человек 2002 года рождения, проживающий неподалеку от места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что задержанный дал признательные показания и рассказал, что похищенный новогодний шар находится у него дома.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении в отношении фигуранта уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.