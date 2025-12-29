В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в супермаркете Происшествия

Пенза, 29 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали пьяного 39-летнего мужчину, который устроил дебош в одном из супермаркетов на улице Луначарского в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о конфликте с участием нетрезвого гражданина в общественном месте. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, которого под руки удерживали двое молодых людей. Очевидцы пояснили, что ранее данный гражданин устроил скандал с женщиной прямо в торговом зале. Позже было установлено, что женщина является его супругой. Кроме того, дебошир громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и пытался спровоцировать конфликт уже с сотрудниками магазина, повалив новогодние декорации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что, несмотря на присутствие стражей правопорядка, мужчина продолжал вести себя агрессивно и игнорировал законные требования прекратить противоправные действия, в итоге он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.