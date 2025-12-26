Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Мокшанском районе Происшествия

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в районе на 613 км федеральной трассы М5 «Урал» в пятницу, 26 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что на данном участке дороги произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Травмы получили водители двух автомобилей, им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что для установления обстоятельств происшествия и координации работы правоохранительных органов на место выезжал заместитель прокурора Мокшанского района Иван Ганькин.

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», — поясняется в тексте.