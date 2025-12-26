18:50:10 Пятница, 26 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Мокшанском районе

12:14 | 26.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура Мокшанского района Пензенской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего в районе на 613 км федеральной трассы М5 «Урал» в пятницу, 26 декабря.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Мокшанском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что на данном участке дороги произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Травмы получили водители двух автомобилей, им оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем отмечается, что для установления обстоятельств происшествия и координации работы правоохранительных органов на место выезжал заместитель прокурора Мокшанского района Иван Ганькин.

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер реагирования», — поясняется в тексте.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 1,9 млн. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» насмерть сбил мужчину
В Пензе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев Уголовное дело возбуждено против жителя Башмаковского района, который незаконно хранил порох
В Пензе женщина ударила собутыльника ножом в спину, возбуждено уголовное дело Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 770 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама