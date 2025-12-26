В нескольких регионах пресечена деятельность нелегальных типографий с общим доходом более 2,6 млрд. рублей Криминал

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Сотрудники столичной полиции совместно с представителями УФСБ России по городу Москве и Московской области, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областям, Республике Татарстан, Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность нелегальных типографий, общий доход которых оценивается в более чем 2,6 млрд. рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали и продавали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, повышении квалификации, медицинские справки, водительские удостоверения и иные документы с реквизитами органов государственной власти. Большинство из них печатались на официальных бланках, в которые вносилась недостоверная информация. Фигуранты находили потенциальных клиентов, размещая объявления в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах. Всего функционировало не менее 200 таких интернет-ресурсов. Готовые изделия отправлялись почтой в разные регионы России либо доставлялись курьерами в пределах Москвы и Московской области. Подпольные типографии располагались как по местам проживания сообщников, так и в промышленных помещениях», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что в ходе обысков по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты готовые к продаже поддельные документы и оборудование для их изготовления, а также бланки, печати и штампы различных учреждений и организаций.

«Следователем следственного управления УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ [«Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — сообщила официальный представитель МВД России.

Она уточнила, что 14 фигурантов заключены под стражу, в отношении еще 45-ти — избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«Продолжаются мероприятия по установлению соучастников подозреваемых, а также всех эпизодов их противоправной деятельности», — цитирует Ирину Волк пресс-служба МВД России.