Житель Пензы лишился около 270 тыс. рублей при попытке купить билеты на выставку по просьбе новой знакомой Криминал

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2003 года рождения лишился около 270 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке купить билеты на выставку по просьбе девушки, с которой познакомился в интернете.

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, новая знакомая прислала молодому человеку ссылку для оплаты билетов, перейдя по которой он перечислил 3,2 тыс. рублей.

«Однако на сайте появилось уведомление об ошибке и необходимости обратиться в техподдержку. В чате неизвестный убедил его повторить оплату. В итоге в течение недели потерпевший перечислил еще 263 тыс. рублей. Когда незнакомка и «технический специалист» перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.