Житель Пензы лишился около 270 тыс. рублей при попытке купить билеты на выставку по просьбе новой знакомой

13:37 | 26.12.2025 | Криминал

Пенза, 26 декабря 2025. PenzaNews. Житель Пензы 2003 года рождения лишился около 270 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке купить билеты на выставку по просьбе девушки, с которой познакомился в интернете.

Житель Пензы лишился около 270 тыс. рублей при попытке купить билеты на выставку по просьбе новой знакомой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, новая знакомая прислала молодому человеку ссылку для оплаты билетов, перейдя по которой он перечислил 3,2 тыс. рублей.

«Однако на сайте появилось уведомление об ошибке и необходимости обратиться в техподдержку. В чате неизвестный убедил его повторить оплату. В итоге в течение недели потерпевший перечислил еще 263 тыс. рублей. Когда незнакомка и «технический специалист» перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.


