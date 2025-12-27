Олег Мельниченко и Николай Кондратюк пообщались с участником акции «Елка желаний» Общество

Пенза, 27 декабря 2025. PenzaNews. Встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и сенатора РФ Николая Кондратюка с участником акции «Елка желаний» Дмитрием Капитуровым состоялась в правительстве региона в преддверии Нового года.

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с сенатором РФ Николаем Федоровичем Кондратюком пообщались с 15-летним Димой Капитуровым, который с мамой пришел к нам за новогодним подарком как участник акции «Елка желаний». Дедом Морозом поработал немного Николай Фдорович, вручив мальчику скоростной велосипед», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 26 декабря.

Глава региона добавил, что юноша поделился планами на будущее.

«Он намерен работать на железной дороге, поэтому собирается поступать в пензенский колледж транспортных технологий. Считаю, что это правильное направление мыслей. Нужно получать специальность, которая будет востребована на рынке труда. Об этом накануне говорил на Госсовете наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил губернатор.

По словам Олега Мельниченко, он показал гостю свой рабочий кабинет и подарил на память модель новейшего поезда.

«Пожелали семье Капитуровых, глава которой сейчас защищает Родину в зоне специальной военной операции, исполнения всего задуманного. Пусть Новый год также исполнит нашу общую главную мечту — скорее принесет Победу!» — подчеркнул руководитель субъекта федерации.