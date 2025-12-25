20:45:33 Четверг, 25 декабря
В Мокшане вынесен приговор мужчине, следившему за женой

16:13 | 25.12.2025 | Криминал

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Штраф в размере 20 тыс. рублей назначен 55-летнему жителю Мокшана Пензенской области, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

В Мокшане вынесен приговор мужчине, следившему за женой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В суде установлено, что с декабря 2023 по сентябрь 2024 года мужчина, подозревая супругу в неверности, решил получить доступ к сведениям о ее переписках, местонахождении и телефонных переговорах. Для этого он скачал в сети интернет соответствующее программное обеспечение и установил его на сотовый телефон жены. На свой мобильный телефон он установил приложение, позволяющее негласно и незаметно для супруги получать данные о ее местонахождении, переписках в социальных сетях и мессенджерах, а также телефонных переговорах. Своими действиями он фактически без санкции уполномоченных органов произвел комплект специального технического средства для негласного получения информации», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В нем отмечается, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

«В судебном заседании мужчина вину в совершенном преступлении полностью признал. Судом в соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор пока не вступил в законную силу.


