Ветерана Великой Отечественной войны Анну Кулакову поздравили с 99-летием Общество

Пенза, 28 декабря 2025. PenzaNews. Представители следственного управления СКР по Пензенской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анну Кулакову с 99-летием и наступающим Новым годом.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

В качестве подарка ей был вручен ее портрет, который по инициативе ведомства написала студентка 4 курса пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого Виктория Сизинцева.

Анна Кулакова призналась, что не ожидала получить такой подарок, и уже выбрала место в комнате, где разместит портрет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Кулакова Анна Ивановна родилась в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области в многодетной семье в 1926 году.

Ее отец и старшие браться в начале Великой Отечественной войны ушли на фронт.

В 1943 году была призвана в ряды Советской армии. Служила наводчицей в зенитно-артиллерийском полку.

В июне 1945 года была демобилизована.

После войны работала в колхозе, на швейном производстве, делопроизводителем и заведующей хозяйственной частью на предприятии.

Воспитала двоих сыновей.