21:57:16 Вторник, 11 ноября
Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

11:06 | 11.11.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 ноября 2025. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Проводить стражей порядка к зданию ведомства на улице Пушкина пришли их родные и близкие.

С напутственным словом к подчиненным обратился начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«Сегодня начинается ваша ответственная командировка, где ваша служба станет ключевым фактором в обеспечении безопасности и поддержании правопорядка. Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами и достойно представите нашу область. Помните, что за вами стоят ваши коллеги, близкие и вся Пензенская область. Соблюдайте меры предосторожности и знайте, что вас всегда ждут дома», — сказал он.

Полицейские из Пензенской области на Северном Кавказе сменят коллег, срок командировки которых подошел к концу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.


