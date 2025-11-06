В Пензе управляющая компания возместит ущерб владельцу автомобиля, на который сошла наледь с крыши МКД ЖКХ

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. Суд в Пензе вынес решение о взыскании с ООО «Управляющая компания «Эконом» компенсации материального ущерба в размере 376 тыс. 900 рублей и морального вреда — 1 тыс. рублей, а также судебных расходов в пользу владельца автомашины «Opel Astra», на которую в декабре 2023 года с крыши многоквартирного дома №3А на улице Урицкого сошла наледь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании представитель ответчика с иском не согласился, пояснив, что истец поставил свой автомобиль в месте, не оборудованном под стоянку, где после обильного снегопада, который был накануне, возможно схождение снега и наледи. [...] Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома и безопасные условия его эксплуатации, не очистила крышу от снега, допустила его критическое накопление, что привело к сходу снега и повреждению автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда сочла решение суда первой инстанции в этой части законным и обоснованным.

«Оно вступило в силу», — уточняется в тексте.