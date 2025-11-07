10:38:55 Пятница, 7 ноября
Олег Денисов оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

09:25 | 07.11.2025 | ЖКХ

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов осмотрел коммунальную технику МБУ «Пензавтодор», которая будет работать на дорогах регионального центра в зимний период.

Олег Денисов оценил готовность коммунальной техники «Пензавтодора» к зиме

Фото: T.me/denisov_ov

«Проверил готовность коммунальной техники к зиме. На центральной базе МБУ «Пензавтодор» 63 специализированных машины, всего на город — 182. Автопарк за последние два года удалось значительно обновить при поддержке губернатора Олега Владимировича Мельниченко. Конечно, техника — это еще не все. Заготовили 25 тыс. тонн песко-соляной смеси, 5 тыс. тонн галита. Дополнительно приобретем еще 3 тыс. тонн противогололедных материалов», — написал Олег Денисов в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 6 ноября.

«Параллельно районные администрации проверяют управляющие компании. Многие УК закупили спецтехнику для обслуживания дворов. Качество уборки будем контролировать и принимать меры, чтобы все территории были в порядке», — добавил он.


