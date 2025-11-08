В Заречном завершено благоустройство сквера Демакова Общество

Заречный, 8 ноября 2025. PenzaNews. Торжественное мероприятие по случаю завершения работ по благоустройству сквера Демакова состоялось в Заречном Пензенской области.

Фото: T.me/kostin058

В церемонии открытия обновленного общественного пространства принял участие глава ЗАТО Алексей Костин.

«Мы вместе с горожанами долго шли к этому моменту. Сквер Демакова для благоустройства выбрали сами жители. [...] Строительные работы здесь начались в марте этого года и завершились точно в срок. За это время сквер полностью преобразился. Здесь появилась большая сеть пешеходных дорожек, уютные беседки, удобные спортивные тренажеры, интересные детские площадки. Большой игровой комплекс «Лунная станция» — стартовая площадка для детской фантазии о путешествиях по космическим просторам», — написал он в своем Telegram-канале в субботу, 8 ноября.

Фото: T.me/kostin058

Алексей Костин добавил, что в центре сквера установлена сцена, предусмотрена возможность подключения звукового оборудования и проведения праздников.

«Надпись на главной входной группе «Каждый атом важен!» — это название проекта, который победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для Заречного эти слова имеют особый смысл. С одной стороны, эта фраза символизирует неразрывную связь Заречного с атомной отраслью. А с другой — подчеркивает ценность вклада каждого жителя в развитие города», — отметил глава города.

Он выразил уверенность в том, что сквер Демакова станет еще одним любимым местом для зареченцев, где будут рождаться семейные традиции и счастливые воспоминания.