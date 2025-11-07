18:49:50 Пятница, 7 ноября
Жителю Лунинского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу двух электродвигателей

13:20 | 07.11.2025 | Криминал

Пенза, 7 ноября 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Лунинского района Пензенской области 1981 года рождения, который проник на территорию пилорамы и похитил два электродвигателя.

Жителю Лунинского района грозит до пяти лет лишения свободы за кражу двух электродвигателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о краже обратился управляющий пилорамы.

«Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель. [...] Он рассказал, что, освободившись из мест лишения свободы, ему требовались денежные средства. По этой причине подозреваемый решил вновь пойти на преступление. Незаметно пройдя мимо охраны пилорамы, мужчина проник в помещение и похитил оттуда два электродвигателя. Затем злоумышленник принес похищенное домой, разобрал и сдал в пункт приема металлолома. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


