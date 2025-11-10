23:23:42 Понедельник, 10 ноября
Житель Кузнецкого района подозревается в незаконном хранении пистолета и патронов к нему

15:20 | 10.11.2025 | Криминал

Пенза, 10 ноября 2025. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1992 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Житель Кузнецкого района подозревается в незаконном хранении пистолета и патронов к нему. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В транспортном средстве «Toyota Land Cruiser 200» подозреваемого был обнаружен и изъят пистолет, а также 17 патронов к нему. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, представленный на исследование пистолет является огнестрельным оружием с переделанным стволом», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

«Он пояснил, что нашел пистолет около месяца назад на федеральной автомобильной дороге «Урал» и забрал его себе», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.


